У центрі москви пожежа з сильним задимленням [ Редагувати ]
У москві сьогодні, 20 листопада, виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнуло димом.
Пожежа виникла у районі трьох вокзалів у центрі москви. За даними російських ЗМІ, горить складське приміщення на Комсомольській площі.
У МНС росії заявили, що присвоїли інциденту другий ступінь складності. Попередньо відомо, що врятували сім осіб.
У мережі зазначають, що у центрі москви горить квітковий магазин. Росіяни у Telegram-каналах публікують відео, на яких помітний стовп чорного диму.
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