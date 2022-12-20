Лірика відійшла на другий план: розмова з поетесою з Харкова, яка стала волонтеркою [ Редагувати ]
Вона - поетка-урбаністка. Слова перетворює на поезію. Але з початком війни лірика відійшла на другий план. Чому? І що стало першочергово? Світлана Шекера поспілкувалася з поетесою з Харкова Наталкою Маринчак. Творчість, яка народжується у воєнних реаліях, - далі.
Наталка відкриває двері храму, де розмістився її гуманітарний хаб. Тут зібрала багато речей для нужденних.
Це такий набір для біженців. Для переселенців. Рушник. Є білизна. І є спресована подушка, якщо розкрити, вона роздувається.
Поетка формує продуктові пакети для стареньких. Під її опікою майже тисяча людей.
Наталка Маринчак, поетка:
Це зазвичай поодинокі люди. Тобто бібця, якій 80, вона живе сама. Вона ходить з ходунками. І вона не виходить з хати. І в неї нікого немає.
Волонтерство нині займає весь вільний час, болить спина. Та своїх стареньких, каже Наталка, не кине.
Наталка Маринчак, поетка:
Бо вони вже знають, хто до них їде. Вони намагаються завжди нас чимось пригостити. Це так щемко. Там виходить, у нього ручки трясуться, і він тобі 2 яблука виніс, і в тебе там сльози від чого на очах. У мене синяки отут на стегні, бо я ручкою себе туди штрикаю, щоб не плакать при них. Коли ти там щось для них віддаєш. А ти для них подія.
А ввечері вона пише. Та проводить етери в соцмережах. Для тих, кого її поезія підтримує і дає наснагу до життя.
Наталка Маринчак, поетка:
На початку війни, на початку, коли було найтяжче в Харкові, це, мабуть, вона мене врятувала, скажімо так. Бо в перші дні ти взагалі не розумієш, а навіщо тепер вона. За тиждень чи там за декілька днів тобі вже з окупованого міста з якогось підвалу дівчинка, яка навчається на акторку, надсилає відео. І пише тобі, що "Ви мене зараз так підтримуєте", я її підтримую. Текстом. Який я написала кілька років тому. А вона його читає і їй від того якимось чином легше.
Її називають поетом-урбаністом, бо ж більшість текстів - про Харків. З початком війни - вірші змінилися.
Наталка Маринчак, поетка:
Звісно, що ключовим є війна. Звісно, що, мабуть, це надовго. І інакше постає все навкруги тебе. Інакше постає твоє місто. Воно стає значно глибшим. І не написати про це ти вже не можеш.
І вона писала й читала. У бомбосховищах збирала творчі вечори.
Замість шкіри - тверда броня. Я сталевий, міцний, каркасний. Я - залізобетон. Але я хотів би одного ранку прокинутись. Усвідомивши, що це був сон. Я не можу дивитись щоденно в очі, де тільки біль. Але це мій промисел. Мій сизифів камень. Мій власний біль.
Майбутні візії, ділиться поетка, тільки про перемогу. Так, буде складно. Але вона вже знає, що сила, яка є в кожному з нас, здатна тримати ще й когось поруч. Бо ми вперті. І ми непереможні.
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