Весна посеред зими, схоже, збила всі можливі біоритми у природі. Через те, що замість морозів і снігу на початок року спостерігаємо "плюсову" температуру й дощі, у Києві та Ужгороді - зацвіли сакури. А у Галицькому національному природному парку на Івано-Франківщині прокинулася родина бурих ведмедів! Серед перших гостей, які провідали клишоногих після зимової сплячки були наші журналісти.

Ведмедиця Надя не приховує роздратування - в цей час вона мала б іще міцно спати у своїй барлозі. Натомість - тиняється лісом. Її зимовий сон перервало… раптове потепління. На Прикарпатті стовпчики термометрів уже кілька тижнів не опускаються нижче нуля ні вдень, ні вночі.

Володимир Бучко, заступник директора Галицького національного природного парку:

Сплячка ведмедя не схожа на сплячки інших диких тварин, які впадають в анабіоз, які понурюються в так званий глибокий сон. Ведмеді фактично дрімають. І вони при будь-якій зміні підвищення температури просинаються і виходять із барлоги. І починають мандрувати. Таке явище спостерігається і в дикій природі.

Володимир допомагає диким тваринам проходити адаптацію у реабілітаційному центрі парку. Своїх підопічних чоловік бачить тепер рідко. З перших днів повномасштабної війни - пішов добровольцем до війська. На кілька днів приїхав додому у відпустку - й одразу сюди.

Володимир Бучко, заступник директора Галицького національного природного парку:

Звичайно скучив, тому що в мене є багато підопічних. І я скучаю за своїми тваринами. Скучаю за своєю роботою. Я надіюся, що дуже скоро закінчиться війна і я вернуся до свої звичайно роботи, яку я обожнюю. І я дякую хлопцям, які залишилася тут і доглядають за тваринами.

Володимир каже, сімейство бурих ведмедів - мама Діна та троє її дітей: Надя, Маша та Мир - переїхало на Прикарпаття ще п'ять років тому з тісних кліток Херсонського зоопарку. Зараз у тварин - свій просторий вольєр серед лісу. А умови - наближені до дикої природи.

Володимир Бучко, заступник директора Галицького національного природного парку:

Коли ведмідь залягає в барлогу у вольєрі, це є найкращим показником утримання диких тварин. Бо зазвичай у поганих звіринцях, зоопарках ведмеді не залягають у сплячку.

Заснути на зиму клишоногі можуть лише маючи достатній запас жиру, розповідають працівники центру. Накопичувати його звірі починають ще з літа. Для цього їх годують за спеціальним меню, яке через війну довелося дещо змінити.

Андрій Гембарський, начальник сектору реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку:

Цього року ми їх загодували добре, бачите по їх фізичному стану, вони набрали жиру гарно. Мали достатньо харчів. Цього року рік був урожайний. Було багато фруктів, овочів. Люди привозили. Горіхів багато давали. Була єдина проблема з кавунами. Але це компенсувалося кабачками динями, гарбузи. Плюс риба та м'ясо.

Для зимового відпочинку працівники парку облаштували барлоги - по кілька для кожного ведмедя. Аби клишоногі мали вибір.

Андрій Гембарський, начальник сектору реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку:

От коли вони почали залягати спати, ми дивилися, яку кожен барлогу вибирає. Тоді в ту барлогу ми сухе листя і солому туди багато. Ми от знали - Мир буде в тій берлозі, Маша там.. кожен у своїй. Комусь не подобалось - ми соломи кинули, а вони вигорнули. Потім назад, так, як їм добре.

У сплячку тварини впали ще в середині листопада. Але в кінці грудня - надворі сильно потепліло. І клишоногі один за одним почали прокидатися. Хіба що Маша досі не вийшла з барлоги.

Через те, що ведмеді прокинулися, відвідувачів у парку одразу побільшало.

Анастасія Тимошена, відвідувачка Галицького національного природного парку:

Ведмедик дуже гарний, дуже великий, дуже класний. Ми отам дивилися, їх там не було видно, там було написано, що вони ще у сплячці, тому ми навіть не очікували їх тут побачити. Він дуже гарний, дуже класний.

Втім звірі, які зараз мають спати, аж ніяк не раді надмірній увазі відвідувачів. Працівники парку закликають гостей поводитися тихо, не затримуватися подовгу біля вольєрів. І в жодному разі не кидати тваринам їжу!

Володимир Бучко, заступник директора Галицького національного природного парку:

Це для тварин дуже небезпечно. Оцей процес зниження метаболізму в організмі повинен тривати до закінчення зими. Незважаючи на те, що потепліло. Не можна їх зараз годувати.

Мандрувати лісом ведмеді будуть, поки надворі знову не похолодає, кажуть працівники парку. Втім запасів жиру клишоногим вистачить, аби знову задрімати і бачити свої ведмежі сни ще кілька місяців.