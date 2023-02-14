Щороку 14 лютого багато закоханих пар у різних країнах світу відзначають День Святого Валентина – свято прояву кохання та симпатії. Однак щодо цього дня є кілька міфів, які люди звикли сприймати за дійсність.

Міф № 1: Святий Валентин є покровителем закоханих

Валентином прийнято вважати чоловіка, який вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II. Мова йде про Валентина Інтерамського (Італійського), який жив в одному із міст Італії у III столітті і був страчений 269 року. Однак в цій легенді є значна помилка у хронології подій, адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання.

Міф №2: 14 лютого – свято любові

У сучасній інтерпретації це так, однак так було не завжди. Стародавні римляни 14 лютого відзначали свято пияцтва, під час якого жінок били пасками зі шкіри козла, якого принесли в жертву. Вважалося, що такий ритуал допоможе позбавитися від безпліддя. Це свято було скасовано Папою Геласієм в кінці V століття, проте поступово воно видозмінилося у день всіх закоханих.

Міф №3: Амур – це втілення романтики

Рожевощокий Купідон у багатьох людей асоціюється з милим малюком з луком та стрілами, насправді не був таким. Бог Ерос, якого символізує Амур, мав владу над богами та над людьми та був як гарним, так і небезпечним.