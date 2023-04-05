Надзвичайно висока загроза: у Чорному морі десятки "Калібрів" [ Редагувати ]
У Чорному морі перебуває 6 російських носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет. Про це повідомляється у Telegram спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.
На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку корабельне угруповання ворога збільшилося до 15 одиниць.
Аж 6 ракетоносіїв, 2 з яких - підводні. Це може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару.
Водночас Назаров розповів, що при максимальному спорядженні загальний залп "Калібрів" може сягати 40 ракет.
І хоча цілком ймовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно.
Він також додав, що у пошуках способів тиску на мирне населення та уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських "новин", росіяни можуть здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.
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