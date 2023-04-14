Пригожин закликає владу рф оголосити про закінчення так званої "СВО" [ Редагувати ]
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин закликає російську владу оголосити про закінчення так званої "СВО", і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на окупованих територіях України. Коментар Пригожина https://telegra.ph/Tolko-chestnyj-boj-nikakogo-dogovornyaka-04-14https://telegra.ph/Tolko-chestnyj-boj-nikakogo-dogovornyaka-04-14 його прес-служба.
За словами Пригожина, для влади рф та для суспільства необхідно "поставити якусь жирну крапку".
Він вважає, що росії залишається лише "намертво закріпитися, закріпитися на тих територіях, які вже є".
Як зазначив ватажок ПВК Вагнер, "якщо раніше Україна була частиною росії, то тепер це є абсолютно національно-орієнтована держава".
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