Унікальний оберіг з'явився у волинських тероборонівців. Це ікона Божої Матері. Образ Діви Марії виготовлений із сірників. І їх - тридцять три тисячі. Таку оригінальну реліквію бійцям подарував місцевий умілець Юрій Семенюк, роботи якого занесені до книги рекордів України. Ікону волинського майстра бійці обрали за свою покровительку. Більше про це у сюжеті Сніжани Сидорук.

Майстер Юрій Семенюк показує, як виготовляє ікони із сірників. Роботу виконає в техніці, дещо подібній до вишивки. Щоб вийшов цілісний образ, кожен сірничок розфарбовує потрібним кольором і так складає картини.

Юрій Семенюк, майстер з виготовлення ікон:

Найголовніше - сірники. Буває, купиш ящик сірників - половину викидаєш, не підходять по розміру - то широкі, то тоненькі, то поломані. Мусиш підбирати. Кубик в кубик засовується. І сила тертя тримає - не розвалюється.

Чоловік вже багато років займається таким унікальним видом мистецтва. Його вироби занесені до книги рекордів України, а нині є окрасою храму у рідному селищі Люблинець.

Перший мій рекорд за оце розп'яття - 106 тисяч сірників.

Брат Юрія нині служить у Волинській бригаді тероборони. Воїни пильнують кордон із Білоруссю вже понад рік. За цей час на своїх позиціях навіть спорудили капличку.

Петро, капелан батальйону Волинської бригади територіальної оборони:

Капличка названа на честь великомученика Димитрія Солунського, який у свій час також був воїном. Ми вибрали його, щоб він був покровителем нашого батальйону і нашого на даний час війська.

Каплицю оздоблювали самі ж військові, розповідає капелан бригади. Бійці поприносили з дому ікони. Андрій згадав за брата, який виготовляє їх із сірників. І так у невеличкій молитовній будівлі тероборонівців з'явився образ Божої Матері.

Андрій, боєць Волинської бригади територіальної оборони:

Я звернувся до нього. Він не відмовив. Сказав, що зроблю. Потім вже так не спілкувалися, не я знаю неділі дві-три. І він дзвонить, що уже робота іде до завершення. Це дійсно людина вкладає свою душу, тому що висидіти, зробити усе це з сірника.

Ікона виготовлена із тридцяти трьох тисяч сірників. Роботу майстер виконав за місяць. Тепер вона є окрасою каплички бригади.

Петро, капелан батальйону Волинської бригади територіальної оборони:

Коли ікона є з топографії - це зовсім інша, а коли ікона є написана або вирізьблена, тобто людина вкладає не тільки якусь там свою майстерність, вона ще в першу чергу вкладає свою душу. А тим більше я відчув цю ікону, відчув її силу.

Бійці переконані, що ікона оберігатиме їх, поки вони оберігають нашу землю.

Олександр, боєць Волинської бригади територіальної оборони:

Надихає, підбадьорює і мотивує тим самим самому якийсь прояв зробити й залишити після себе, тому що це історія, це культурна спадщина нашого народу. Тому маю надію, що після перемоги вона буде десь стояти на такому місці не лише в капличці, а у великому храмі, до якого будуть прихилитися люди.

Ікону Божої матері бійці Волинської бригади тероборони взяли з собою на Схід, де нині захисники виборють нам перемогу.

Матір божа вона є захисницею всього роду людського. Це буде ікона - покровителька нашого батальйону, де ми б не були, вона буде завжди з нами.