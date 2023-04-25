Маніпуляції серед представників монастирів все ще фіксуються. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Нам потрібно повернути все у державну власність. Там багато корпусів... Понад 30. Процес триває, сьогодні комісія продовжує свою роботу. Ми маємо рішення господарського суду Києва про забезпечення позову. Завдоволена одна із наших вимог, власне щодо того, щоб ніхто нам не перешкоджав (роботі міністерства - ред.). Я думаю, що від сьогодні ексцесів у роботі комісії не буде відбуватись", - зазначив він.

Ткаченко також розповів з якими проблемами стикається сьогодні комісія у Києво-Печерській Лаврі.

"Там триває діалог. Ми бачимо ознаки більш цивілізованого підходу представників монастиря до роботи комісії. Я думаю, що це прискорить її роботу і призведе до того, що власне держава знову буде управляти заповідником як це і належить по закону. А стосовно що там і коли буде розміщуватись, очевидно, що потрібна громадська дискусія. Це територія досить велика. Звучали пропозиції щодо реабілітаційного центру і відновлення психічного здоров'я у тому ж числі. Але так само є і інші пропозицій. Головне, що служба там продовжується, монарше та релігійне життя продовжується", - сказав міністр культури та інформаційної політики.

Він додав: "Щодо Почаївської Лаври... Там такої перевірки не відбувається. Там продовжує діяти відповідна угода. Є перевірка фінансової звітності, ну і в подальшому будемо напрацьовувати варіанти роботи Почаїву".

Ткаченко також розповів і про чернігівський монастир.

"Там закінчилась угода УПЦ МП, тобто кількох храмів заповідника. Процес діалогу з представниками парафій розпочався більш-менш цивілізовано. Є нюанси, пов'язанні із їхньою діяльністю в минулому, але наразі ми напрацьовуємо спільну позицію", - зауважив міністр.

Ткаченко додав, що маніпуляції серед представників монастирів все ще фіксуються.

"Спроби маніпуляцій є. Останніми вихідними представники УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі зачинили чомусь ворота, які були відчинені і через них намагались показати на картинку, як вони роблять причастя. Цього не було. Ворота відчинені. Ніхто не забороняє проводити релігійні обряди на території лаври", - резюмував він.