Через критику в медіа "зернових переговорів" Шмигаль збирається звільнити радника міністра, - журналістка [ Редагувати ]
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль шукає винних у публікації статті на сайті Цензор.Нет щодо провалу переговорів з Євросоюзом відносно заборони імпорту продовольства. "Підозрюваним" вважається радник міністра агрополітики Михайло Соколов.
Про скандал в уряді написала на своїй сторінці в Facebook журналістка "Цензора" Тетяна Ніколаєнко, передають "Українські новини".
За її словами, за інформацією Шмигаля, саме Ніколаєнко повідомила прес-службу про те, що ініціатором статті нібито виступив Соколов.
Життя power woman, про яке я навіть не підозрювала. Виявляється, я можу навіть нічого не робити, але призвести до кадрових змін. В Кабміні вже два дні скандал через статтю про чорне зерно. Денис Шмигаль пред’являє авторство цієї статті раднику міністра АПК Соколову з приміткою, що його здала я. Соколова можуть за це звільнити вже днями.
З формулюванням про "чорне зерно" на сайті Цензор.Нет було опубліковано один матеріал, присвячений висновкам тимчасової слідчої комісії Верховної ради, яка досліджувала контрабандні потоки через зерновий коридор. Утім, в ньому не згадується прізвище прем’єр-міністра.
Натомість декілька публікацій було присвячено ходу переговорів з ЄС і сусідніми країнами про заборону імпорту й обмеження транзиту. Зокрема, було піддано критиці невдалу тактику переговорів, яку обрав уряд, а також описано негативні наслідки, які провал таких переговорів матиме для економіки.
Автор матеріалів вважає, що в аграрному фіаско винен особисто Денис Шмигаль, як голова уряду, оскільки економічні питання перебувають в його безпосередній компетенції.
Про те, що йдеться саме про один з критичних матеріалів відносно переговорів з Євросоюзом, Тетяна Ніколаєнко уточнила у коментарях до посту:
Людину звільняють, бо він начебто написав погану статтю про Шмигаля. І на нього нібито донесла я.
Журналістка заперечила, що має якесь відношення до історії.
Мене не влаштовує, що хтось розпускає такі плітки про мене і таким чином вирішує свої шкурняки. … Я не спілкуюсь з пресслужбою прем’єра від слова взагалі І про статтю я до сьогодні не знала і навіть її не читала. Не кажучи, щоб розносити плітки. Не мій метод.
При цьому Ніколаєнко пообіцяла поцікавитися зерновою тематикою після отримання такої інформації.
Михайло Соколов, про якого йдеться в дописі Ніколаєнко, дійсно є радником міністра агрополітики. Він був одним із кандидатів до Верховної ради за списком “Слуги народу”, якого виключили з переліку ще до офіційного балотування через зв’язки із Росією.
Ситуація щодо зернової кризи продовжує розгортатися у несприятливому для України ключі. У вівторок, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України.
Заборона на імпорт стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів - пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику - походженням з України. Вона спрямована на "усунення логістичних проблем", пов'язаних із цими товарами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.
Заходи триватимуть до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім згаданих п’яти.
Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.
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