Генерал-лейтенант Наєв вручив подяку Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (фото) [ Редагувати ]
Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв вручив подяку колективу Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України за надання допомоги та сприяння Збройним Силам під час повномасштабного російського вторгнення.
Генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив:
З Асоціацією ми працюємо з 2018-го року, коли наші перевізники допомагали передавати гуманітарну допомогу в район проведення операції Об’єднаних сил на сході нашої країни. З початком повномасштабної війни Асоціація продовжила свою діяльність, спрямовану на підтримку українських військовослужбовців.
Командувач додав, впродовж усього періоду завдяки кропіткій роботі перевізників у пункти призначення завжди вчасно передавалися всюдихідні автомобілі, безпілотні апарати, прилади для спостереження, продукти харчування, медичне обладнання, ліки тощо.
Варто зазначити, що нещодавно перевізники придбали, відремонтували та передали Збройним Силам вісім позашляховиків для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.
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