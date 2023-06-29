Терористи, які вже залишили людей без електрики, тепер позбавили їх і води.

Вода та засоби її очищення, респіратори, будівельні матеріали, теплові пушки для просушування будинків, корми для тварин та медикаменти для лікування їх від паразитів, що розплодилися після повені. Такі гуманітарні потреби Херсонщини.

Одеські громади вже зібрали понад 600 тонн допомоги. Це - тільки офіційні дані. А ще над адресною допомогою жителів Херсонської області в Одесі працюють десятки волонтерських організацій.

У такі гуманітарні рейси на рідну Херсонщину Ірина їздить раз на тиждень. З Херсону до Одеси перебралася торік у квітні й одразу долучилася до гурту волонтерів. Після теракту на Каховській ГЕС жінка зосередилася на допомозі рідному регіону.

Ірина Сидорчук, волонтерка:

У перші дні були потрібні чоботи. Зараз вони вже ні до чого. Потрібні таблетки для очищення води, сміттєві пакети, щоб розгрібати увесь цей бруд, мул, гниль.

Найпотрібніші зараз у селах, де зійшла вода, засоби знезараження води та гігієнічні товари.

Ірина Сидорчук, волонтерка:

Прямо на сьогодні гостра потреба - це респіраторні маски. Там сморід. Я проїхалась позавчора особисто - болото ліпше пахне, ніж там. По-перше, сама каналізація піднялась, плюс - все це цвіле, вигнило, плюс - дуже багато мертвих комах, тварин.

На Херсонщині вже працюють одеські фахівці, які оглядають пошкоджені будинки, фіксують руйнування та втрати. Військова адміністрація обіцяє: Одещина допоможе у відбудові. Волонтери ж збирають засоби захисту та матеріали для відновлення осель, понівечених водою.

Станіслав Маденс, волонтер:

Будівельні матеріали. Також це обробка для стін, щоб зняти плісняву, теплові пушки, щоб просушити.

Проте, головною проблемою районів, що постраждали від повені, як не парадоксально, є вода.

Терористи, які вже залишили людей без електрики, тепер позбавили їх і води.

Катерина Маденс, волонтер:

Погодились на безліміт нам води питної очищеної. Ми розливаємо її в бутлі. Ми збираємо в себе бутлі: 5, 10, 20 літрів.

Проте, пляшки це - не вихід. Поки не відновлять роботу свердловин, потрібно доправляти воду спеціальними машинами. І для цього доведеться об'єднатися благодійникам з кількох регіонів.

Станіслав Маденс, волонтер:

Треба поставити такі великі баки з водою і наповнювати їх. Якщо ближче з Кривого Рогу підвозити воду, то, криворіжани, підключайтесь. В Милівській ОТГ є вже велика місткість на 20 тонн, туди вже можна підвезти води. Вони самі будуть цю воду обслуговувати.

Ще одна проблема - покинуті та безпритульні тварини. Частину з них вивезли до більш безпечних регіонів. Проте, чимало лишається вдома. Та ще й з приплодом!

Ірина Сидорчук, волонтерка:

Востаннє приїхала - дуже багато хто з тварин привів кошенят-цуценят. Потрібно організувати якусь мобільну ветклініку для стерилізації тварин.

Ірина каже: один херсонський волонтер нині може щодня годувати до ста тварин. Спеціально під обстрілами приїздити до селищ, де коти та собаки чекають на повернення своїх господарів.