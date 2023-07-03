Новий скандал: у МЗС Грузії викликали тимчасового повіреного України [ Редагувати ]
До міністерства закордонних справ Грузії викликали тимчасово повіреного у справах України Олександра Шульгу. Виклик пов'язаний із запровадженням санкцій проти авіакомпанії Georgian Airways.
Про це повідомляє телеканал Imedi.
За даними телеканала, український дипломат уже прибув до МЗС Грузії для переговорів.
Нагадаємо, 1 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій проти 190 фізичних і 290 юридичних осіб. До списку також потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до росії.
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