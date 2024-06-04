Люди подолали чотири кілометри, аби втекти від ворога. Поліцейська група "Білий Янгол" спланували маршрут і підхопили їх у найближчій точці, якої вдалось дістатися. Про чергову історію порятунку в матеріалі Юрія Куцого.

Попри запеклі бойові дії на Сході України, екіпаж "Білих Янголів" і надалі рятує жителів Красногорівки та її околиць цілодобово. Часто місцеві зволікають з евакуацією, втрачаючи дорогоцінний час.

Василь Піпа, поліцейський екіпажу "Білий янгол":

Люди зателефонували, попросили вивезти їх з Красногорівки на власні телефони. Телефонували мені, телефонували керівникові відділу нашого. Ну, зажадали виїхати звідтіля, бо вже терпець рухався. І ми з ними зголосилися на тому, що вони вийдуть нам на зустріч. Бо там, де вони мешкають, ми вже, на жаль, на нашому транспорті не заїдемо.

Якби евакуаційна група прибула туди - опинилася б під прицілом російських окупантів. І наразила б цим на небезпеку не лише свої життя, а й тих, по кого приїхали.

Віктор Курчак, житель Красногорівки:

Ми не знали, будемо ми живі чи не будемо. Як зібралися вже йти, вивезти нас звідтіля не могли. Пішки нам довелося йти десь 3-4 кілометри. І то, над головою нас прострілило. Один снаряд пролетів над нами.

Попри все, містяни дійшли до місця зустрічі з екіпажем "Білих янголів".

- Здрастуйте, люди добрі. - Так, давайте, рідні. - Заходьте, я подам усе. Заходьте, дівчата. - З якої сторони? - З цієї, з цієї. - Так, я зараз. Хлопці, допомагайте. - Так, зараз допоможемо. - Усі сіли, все в порядку? Багато ще народу там залишається? На нашій вулиці три сім'ї.

Серед урятованих - два чоловіки та три жінки. Зараз вони в безпеці, але без сліз пригадувати пережите не можуть.

Андрій Дудник, житель Красногорівки:

Вранці встали. В п'ять ранку почався обстріл. І все, то ми думали, що не вийдемо. І от ми йшли, довго там, мама хромає, теща його. Якраз ми пройшли й почали по дачах стрілять.

Правоохоронці вкотре закликають вчасно виїхати. Адже ворог не шкодує нікого, і цивільних теж.

Василь Піпа, поліцейський екіпажу "Білий янгол":