Світовий банк відносить росію до категорії країн з високим рівнем доходів. За підрахунками організації, рівень валового національного доходу (ВНД) на душу населення росії у 2023 року становив $14250.

Для потрапляння до категорії країн з високим доходом населення, згідно з методикою Світового банку, потрібен ВНД понад $14005. У 2022 року в росії, за даними Світового банку, валовий національний дохід перебував на рівні $12830. Тоді рф була в категорії країн з ВНД вищим за середній.

Збільшення валового національного доходу в росії у Світовому банку пов'язали зі значним зростанням військових видатків, відновленням торгівлі (+6,8%), фінансового сектора (+8,7%) та будівництва (+6,6%).

Крім росії у 2023 році з категорії країн з доходом вище середнього у категорію країн з високим доходом населення перемістилися Болгарія та Палау, де, як вважають у Світовому банку, тривало відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

З категорії країн з доходом населення нижче середнього до категорії з доходом вище середнього перейшли Алжир, Іран, Монголія та Україна.

В Україні, зазначили у Світовому банку, у 2023 році ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році. Також Світовий банк пов'язав перехід України в іншу категорію зі скороченням чисельності населення (за оцінками банку, більш ніж на 15% з лютого 2022 року).