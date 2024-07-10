Столтенберг заявив про нарощування співробітництва з Україною [ Редагувати ]
НАТО посилює співпрацю з Україною, зокрема допомагаючи збільшити її здатність самостійно виробляти зброю та снаряди.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, під час виступу на Форумі оборонної промисловості.
У нас є необхідність більш тісної співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною. Зараз ми як НАТО беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчанні, - розповів він.
Столтенберг зазначив, щро в Німеччині створять командування, де буде 700 осіб, і в деяких центрах у східній частині Альянсу також.
Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проекти, підвищувати спроможність України самостійно виробляти зброю та боєприпаси, - сказав генсек.
Столтенберг не став приховувати і те, що реальність війни в Україні продемонструвала не тільки те, що запаси та виробничі можливості країн Альянсу виявилися занадто малі, але також і величезні прогалини у сумісності військ країн-партнерів.
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