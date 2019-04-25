Розігнатися до 130 кілометрів за годину на триколісному мотоциклі - мета британського підприємця. Він планує побити світовий рекорд. Заради чого дивімося далі.

Це гуркоче двигун зовсім не надпотужного спорт-байка, а мото-рикші. Або "тук-тука", як називають ці триколісні мотоцикли в Таїланді. Там британцю Мету Евеардові уперше довелося поганяти на місцевому транспорті. І відтоді мрія про власного залізного коня його не полишала.

"Якось вночі я переглядав сайт онлайн-аукціону й знайшов тайський тук-тук, який і хотів. Дружина пішла спати, а я тишком-нишком за комп'ютер купувати моторbкшу. Вранці трохи отримав прочухана, але потім дружина заспокоїлася"? - розповідає Мет Евеард, власник "тук-тука".

У своїй "ластівці" шанувальник швидкості та адреналіну замінив кожен гвинтик, встановив японський двигун. Витратив 5 місяців і майже 30 тисяч доларів. Каже - зараз моторикша на вигляд краща, ніж коли зійшла з конвеєра 71 року. І готова бити рекорди вже наступного місяця.

Мет Евеард, власник "тук-тука".

Сподіваюся розігнатися до ста тридцяти - ста шістдесяти кілометрів на годину. Ще треба трохи підправити кермо, щоб їхати було безпечніше.

Для кращої аеродинаміки Мет зняв із тук-тука дах. А ще вирішив скинути вагу, тож не їсть зайвого. Усе недарма. Вторговані за рекорд кошти збирається передати місцевому хоспісу.

"Життя минає швидко. Тож це той особливий день, який я не хочу змарнувати. Ліпше присвятити його добрій справі", - Мет Евеард, власник "тук-тука".

А якщо все вдасться, у планах двобій "Давида з Голіафом", як каже Мет. Наприкінці року власник тук-тука позмагається з найшвидшим у світі сараєм на колесах.