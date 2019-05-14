Порошенко дал "ценный" совет Зеленскому [ Редактировать ]
Действующий президент Украины Петр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому следовать его путем, сообщает "Униан".
Об этом Порошенко сообщил во время конференции в Брюсселе, которая проходит в рамках мероприятий по случаю 10-летия создания "Восточного партнерства", отвечая на вопрос, какой бы он совет дал своему преемнику.
"Следовать путем, который был начат президентом Порошенко", - сказал глава государства. Кроме того, Порошенко выразил благодарность представителям и институтам Евросоюза за эффективное сотрудничество с Украиной.
Ранее сообщалось, что Порошенко назначил судей Высшего совета правосудия.
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