Война на Донбассе: боевики продолжают обстрелы [ Редактировать ]
26 мая боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая одного оккупанта были ранены", - говорится в сообщении.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Раньше сообщалось о том, что украинцы, получившие паспорта гражданства России, могут остаться без социальных выплат. Также в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.
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