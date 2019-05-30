Государственный комитет телевидения и радиовещания не дал разрешение на ввоз еще пяти книг, которые содержат признаки пропаганды страны-агрессора, передает "УНН".

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Признаки пропаганды страны-агрессора нашли в книгах московских издательств "АльпинаПаблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер".

"В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Раме "Найди и покажи. Кем я стану?" (Издатель - ООО "Клевер-Медиа-Групп"), в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий", - говорится в сообщении.

Также не предоставили разрешение на ввоз с территории государства-агрессора книги М. Дорофеева "Джедайские техники". По данным Госкомтелерадио, в издании автор использует для примеров кративного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" приводит в своей книге "Бизнес - это психология" и Марина Мелия.

Кроме того, запретили ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка общаться с деньгами", поскольку издатель - ООО "Издательство "Добрая книга" - использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора.

Ранее сообщалось, что Рада просит о новых санкциях против России.