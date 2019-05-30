В Украину запретили ввозить книги из России [ Редактировать ]
Государственный комитет телевидения и радиовещания не дал разрешение на ввоз еще пяти книг, которые содержат признаки пропаганды страны-агрессора, передает "УНН".
Признаки пропаганды страны-агрессора нашли в книгах московских издательств "АльпинаПаблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер".
"В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Раме "Найди и покажи. Кем я стану?" (Издатель - ООО "Клевер-Медиа-Групп"), в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий", - говорится в сообщении.
Также не предоставили разрешение на ввоз с территории государства-агрессора книги М. Дорофеева "Джедайские техники". По данным Госкомтелерадио, в издании автор использует для примеров кративного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" приводит в своей книге "Бизнес - это психология" и Марина Мелия.
Кроме того, запретили ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка общаться с деньгами", поскольку издатель - ООО "Издательство "Добрая книга" - использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора.
Ранее сообщалось, что Рада просит о новых санкциях против России.
по теме
Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам
Президент Украины отреагировал на решение трибунала ООН по вопросу освобождения украинских моряком
Россия немедленно должна освободить украинских моряков - трибунал ООН
Суд в ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которое должна осуществить Россия
"Паши в зале и не общайся с парнями на 10 лет старше": Седокова дала ценные советы подписчикам
Анна Седокова дала несколько ценных советов своим поклонникам
В России отреагировали на речь Зеленского в Раде
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского
Женщины на лодке сбежали из России в Украину
Под Луганском пограничный наряд задержал двух женщин, которые с помощью лодки переправились из России в Украину