Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко разом з європейськими партнерами долучилися до руху "Моя чиста громада". Це таке дозвілля, коли люди під час пробіжок на природі збирають сміття. Участь в акції взяли понад 500 осіб, серед них сотня дітей. Як заявив урядовець, це потужний імпульс до еко-виховання і еко-свідомості.

"Сьогодні цей пілотний проект показує, як можна обєднувати громади навколо одної проблеми. В подальшому в принципі від громади залежить, є кошти, є субвенсії від держави, наприклад ця громадан отримає в цьому році 3,5 млн грн. від держави. Якщо вона їх направить на те, щоб поставити мусорні баки, сортувати, утилізувати, і заключити договір на вивіз сміття, - вона свою роботу зробить", - говорить Геннадій Зубко, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.