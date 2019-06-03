Геннадій Зубко долучився до руху "Моя чиста громада" [ Редактировать ]
Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко разом з європейськими партнерами долучилися до руху "Моя чиста громада". Це таке дозвілля, коли люди під час пробіжок на природі збирають сміття. Участь в акції взяли понад 500 осіб, серед них сотня дітей. Як заявив урядовець, це потужний імпульс до еко-виховання і еко-свідомості.
"Сьогодні цей пілотний проект показує, як можна обєднувати громади навколо одної проблеми. В подальшому в принципі від громади залежить, є кошти, є субвенсії від держави, наприклад ця громадан отримає в цьому році 3,5 млн грн. від держави. Якщо вона їх направить на те, щоб поставити мусорні баки, сортувати, утилізувати, і заключити договір на вивіз сміття, - вона свою роботу зробить", - говорить Геннадій Зубко, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.
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