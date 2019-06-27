В погоне за эмоциями потеряли жизнь: полет на дельтаплане обернулся трагедией [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, в Полтавской области, возле города Кобыляки разбился дельтаплан. В результате крушения погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла около 6 утра. Спасатели устанавливают, кому принадлежал дельтаплан, а также личности погибших.
Напомним, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.
по теме
В Китае прогремел взрыв, есть жертвы
Взрыв произошел на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd
В России разбился пассажирский самолет, есть жертвы
В четверг, 27 июня, на севере Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, которая обернулась смертью
Череда смертей: медовый месяц "убил" нескольких женщин
Смерть произошла при странных обстоятельствах
Смерть ребенка под Одессой: жуткие подробности убийства
20 июня 22-летнему Николаю Тарасову объявили о подозрении в убийстве и изнасиловании 11-летней Даши Лукьяненко из Одесской области
На Черкащині пасажирський потяг збив шестирічного хлопчика
Ледь стримуючи сльози пані Тетяна ставить у класі фотографію свого учня. Вона остання бачила Богдана Клименка живим, коли відпускала його самого зі шкільного табору додому