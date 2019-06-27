В четверг, 27 июня, в Полтавской области, возле города Кобыляки разбился дельтаплан. В результате крушения погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около 6 утра. Спасатели устанавливают, кому принадлежал дельтаплан, а также личности погибших.

Напомним, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.