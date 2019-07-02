Хабарництво у Нацполіції: слідчих спіймали на гарячому [ Редактировать ]
На хабарі 10 тисяч доларів погоріли двоє слідчих з міського відділу Нацполіції Запоріжжя. Гроші здирники вимагали від представниці Харківського комерційного підприємства. Натомість обіцяли закрити кримінальне провадження за нібито незаконне заволодіння майна на Запоріжжі.
На перемовини зловмисники відправляли посередника - колишнього працівника харківської поліції. Двом слідчим вже повідомили про підозру, наразі розшукують інших причетних. Винуватцям світить до десяти років ув'язнення.
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