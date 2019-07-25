Уперше в історії Бельгія оголосила найвищий червоний рівень небезпеки - через спеку. Його запроваджують, якщо три дні поспіль температура сягає 32 градусів. По всій країні жарінь б'є рекорди.

У провінції Лімбург зафіксували майже плюс сорок такого не бачили від початку ведення спостережень у 1833 році. Такі ж показники на термометрах і в сусідніх Нідерландах та Люксембурзі.

Синоптики кажуть четвер буде найспекотнішим днем у всій західній Європі.