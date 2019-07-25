Бельгія оголосили червоний рівень небезпеки [ Редактировать ]
Уперше в історії Бельгія оголосила найвищий червоний рівень небезпеки - через спеку. Його запроваджують, якщо три дні поспіль температура сягає 32 градусів. По всій країні жарінь б'є рекорди.
У провінції Лімбург зафіксували майже плюс сорок такого не бачили від початку ведення спостережень у 1833 році. Такі ж показники на термометрах і в сусідніх Нідерландах та Люксембурзі.
Синоптики кажуть четвер буде найспекотнішим днем у всій західній Європі.
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