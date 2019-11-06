Елизавета II отказалась от меха [ Редактировать ]
Королева Великобритании Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха. Об этом личный советник королевы и ее главный модельер Анджела Келли написала в своей книге "Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф", передает The Telegraph.
Так, британская королева начнет надевать вещи из искусственного меха в холодное время года уже в 2019 году.
Стилистка королевы не уточнила, чем было вызвано решение отказаться от натурального меха. Однако отмечается, что Елизавета II неоднократно подвергалась критике из-за выходов в свет в шубах.
Ранее сообщалось, что герцоги Кембриджские заключили тайный контракт.
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