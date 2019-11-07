6G в мире: китайцы готовят новую связь [ Редактировать ]
В Китае официально начались работы, направленные на создание телекоммуникационных технологий шестого поколения. Об этом сообщает Reuters.
"Представители министерств и научно-исследовательских институтов провели совещание, чтобы создать национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий 6G", - говорится в сообщении.
Это произошло всего через несколько дней после того, как три крупнейших китайских оператора связи сообщили о развертывании услуг мобильной связи 5G по всей стране.
Страны по всему миру стремятся развернуть беспроводные сети следующего поколения, которые могут обеспечить скорость передачи данных как минимум в 20 раз выше, чем 4G, открывая дорогу новым областям применения, включая самоуправляемые автомобили и дополненную реальность.
Напомним, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.
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