Не допустити припинення розслідування "справ Майдану". Із таким закликом під стіни Офісу Президента сьогодні прийшли кілька десятків людей - це родичі героїв Небесної сотні, постраждалі учасники революції гідності. Адвокати родин загиблих передали свої вимоги президентові Володимирові Зеленському.

У зверненні йдеться про необхідність створення у ДБР підрозділу, який розслідуватиме тільки справи Майдану. Учасники акції занепокоєні тим, що п'ятирічне розслідування може виявитися даремним.

Адже сьогодні, після того, як генпрокуратура позбулася повноважень вести досудове слідство, слідчі не знають, кому передати п'ять тисяч томів справ. Вочевидь, тепер естафету мають прийняти слідчі ДБР. Утім, для створення у структурі бюро окремого управління потрібні законодавчі зміни.

"Ці справи будуть просто лежати, тому що в ДБР дуже багато справ і уявіть що зараз приходить п'ять тисяч томів. Не створено спеціального департаменту або відділу де б зібрались фахівці і розбирались в цих справах вони ж мають свої справи і воно зависне в воздусі і ми не зможемо отримувати швидких результатів і воно в кінці кінців буде похоронено ці справи", - говорить Марина Ліліченко, адвокат родин "Небесної сотні".

"Можна було в турборежимі внести один абзац в закон про ДБР прийняти зміни і почати формувати підрозділ зі слідчих там і прокурорів тут, я писав близько 30 рапортів до Генпрокурора нинішнього і минулого, що існує ця проблема і її потрібно вирішити, а внесення змін в закони, б переведення наших слідчих в прокурори, якщо у них завершується термін, створивши відповідний департамент", - говорить Сергій Горбатюк колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ.