Тронь Сергей Николаевич - один из тех немногих бизнесменов, чье умение адекватно оценить обстоятельства, в которых развиваются его предприятия, дало возможность избежать потерь после нескольких мировых финансовых кризисов и вовремя предугадать изменения конъюнктуры рынка. Этому в немалой степени способствуют личные качества Сергея Троня, такие, как умение взять на себя ответственность и принимать решения, основанные на понимании рыночных инновационных тенденций.

Тронь Сергей Николаевич: специфика бокса как спортивной дисциплины

Сергей Николаевич Тронь отдал много сил развитию материальной и преподавательской базы Киевской городской Федерации бокса, будучи ее Вице-президентом. Однако он не забыл, каково это - быть тренером для юных спортсменов.

В профессиональной подготовке будущего чемпиона по боксу, считает Сергей Тронь, тренерская сфера деятельности имеет свою специфику - здесь может наблюдаться существенная разница между уровнем технической бойцовской подготовки и физической формы, позволяющей выдерживать нагрузки во время спаррингов и чемпионатов. И именно поэтому тренеру по боксу, уверен Тронь Сергей Николаевич, следует с особенным тщанием обратить внимание на физическую подготовку учеников. Это, в свою очередь, влечет за собой приобретение таких психомоторных навыков, как инициативность, быстрота и высокая скорость переключения внимания, и, наконец, стрессоустойчивость.

Однако, как считает Сергей Николаевич Тронь, даже если человек не планирует становиться профессиональным спортсменом и занимается, что называется, "для себя", то ему также пригодятся навыки и умения, формируемые спортом - они предотвращает такую опасность, как срыв, выгорание, снижение иммунитета.

Сергей Тронь: задача повышения эффективности

В настоящее время, считает Сергей Николаевич Тронь, основным трендом рынка IT-индустрии является капитализация своей репутации. Будучи инвестором сразу нескольких IT проектов, Сергей Тронь понимает, как институт репутации в данном бизнес-сегменте обеспечивает реализацию целевых программ и планов развития. Ведь приток инвестиций зависит, прежде всего, от репутационной надежности и порядочности компании.

Сергей Николаевич Тронь: задачи устойчивого развития

Предприятие СП "УкрТВЗ", Главой совета которого является Тронь Сергей Николаевич, внесло огромный вклад в развитие атомно-промышленного комплекса Украины. При формировании и утверждении бюджетов, Сергей Тронь, имея дело с радиоактивными веществами и ядерными материалами, обязательно учитывает необходимость достижения экологической безопасности производства на стратегическом и оперативном уровне.