Почему утром болит голова [ Редактировать ]
Бывает так, что утром мы просыпаемся с головной болью. Зачастую люди не знают причины возникновения этой боли. Медики назвали причины, которые наиболее часто вызывают головные боли.
1. Мигрень
Наиболее вероятным временем развития мигрени является период с 4 до 9 часов утра. Именно в этот период снижается выработка эндорфинов и энкефалинов, обладающие естественным обезболивающим свойством. Так же к развитию мигрени приводит повышенное содержание адреналина в крови в утренний период, вызывающий подъем давления.
2. Синдром ночного апноэ
Многократные задержки дыхания во время ночного сна приводит к гипоксии мозга и повышению давления, что и приводит к головной боли. Известно огромное количество случаев развития инфарктов и инсультов, а так же других нарушений сердечной деятельности, развившихся на фоне ночного апноэ.
3. Скрежет зубами
Привычка "скрипеть" зубами приводит к напряжению височно-нижнечелюстных суставах. При этом изменение положения челюсти и вызванное этим напряжение провоцирует развитие головной боли.
4. Спиртные напитки
Негативное воздействие веществ, содержащихся в алкоголе с нейротрансмиттерами в мозге, способно вызвать, как обычную головную боль, так и мигрень. Способность алкоголя выводить жидкость из организма, приводит к обезвоживанию, что так же способствует развитию головной боли.
5. Опасные расстройства здоровья
Вполне возможно, что за головной болью стоит более серьезное заболевание - онкология. Чаще всего головная боль в этом случае появляется именно утром, так как в это время давление в спинном мозге имеет наибольшие показатели. Если к этому прибавились нарушение зрения, равновесия, появились сонливость и изменения когнитивных способностей - посетите врача.
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