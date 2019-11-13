В Одессе поймали мужчину, который хотел попасть в Украину по поддельным документам. Как сообщают правоохранители, мужчина держит всероссийскый криминальный "общак". Об этом сообщает Думская.

"Криминальный авторитет" Есин Егор Георгиевич 1975 года рождения был задержан в международном аэропорту Одессы.

Читайте также Под Киевом подростки забили до смерти мужчину из-за телефона

Мужчину считают правой рукой российского "вора в законе" Олега Шишканова. Он отвечает за "экономику" и является "держателем" всероссийского "общака".

Ранее сообщалось, что подростки зверски поиздевались над охранником в супермаркете.