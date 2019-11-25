В Одессе отчим изнасиловал 15-летнюю девочку, сообщает "Корреспондент".

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С заявлением в полицию обратилась родственница 15-летней девочки. По словам ребенка, когда мать была на работе, 53-летний отчим предложил ей стакан вина, от которого она уснула.

Девочка проснулась от того, что мужчина, воспользовался ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половую связь.

Сейчас следователи уже объявили мужчине о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что отчим изнасиловал 14-летнюю девочку.