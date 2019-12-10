В декабре состоится день зимнего солнцестояния. Этот период ранее воспринимался как точка начала астрономической зимы. Он продлится до весеннего равноденствия.

В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на воскресенье, 22 декабря. Именно этот день станет самым коротким в году, а ночь - самой длинной. После этой даты световой день начнет увеличиваться.

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Что категорически нельзя делать

Рекомендуется воздержаться от шумных гуляний, употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи. День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу родных и близких людей.

Не рекомендуется жадничать: щедрых наступающий год одарит вдвойне, а вот скупых ждет мрачное будущее. Свои долги лучше постараться отдать до наступления зимнего солнцестояния.

Встречать самый короткий день в году нельзя в грязном жилище, иначе неприятности будут преследовать до следующего декабря. От старых, поломанных и ненужных вещей самое время избавиться. Кстати, то же самое касается и отношений, которые не приносят вам радости: незачем тащить их в новый год.

Ранее мы писали о том, когда полнолуние в декабре 2019 года.