У Нью-Йорку відкрився найбільший фестиваль китайських ліхтарів [ Редактировать ]
У Нью-Йорку відкрився найбільший у Північній Америці фестиваль китайських ліхтарів. У міському парку засяяли гігантська ялинка, величний кит, динозаври, дракони та інші чудернацькі фігури.
Загалом понад 120 світлових інсталяцій. Над ними працювали 60 митців, а використали понад 10 мільйонів вогників.
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