Мусорный коллапс: в Черновцах четвертый день не убирают [ Редактировать ]
Из Черновцов уже четыре дня не вывозят мусор. Это происходит из-за протестующих селян, которые требуют присоединить их село к территориальной громаде вместе с областным центром. Об этом сообщает "Укринформ".
"Наши жители требуют присоединить наше село к ОТГ с Черновцами. В перспективном плане, который был принят облсоветом и одобрен Кабмином, так и планировалось сделать. Но новое руководство ОГА начало менять этот план. И, насколько мне известно, эти изменения в перспективный план Черновицкая ОГА уже подала на утверждение в Кабинет министров Украины без согласия нашей громады", - заявил сельский голова Черновки Георгий Бота.
Городское КП Черновцыспецкоммунтранс в Facebook снимает с себя ответственность за неубранный город.
"Мы снимаем с себя ответственность за неубранный в полном объеме город. Ответственность ложится на организаторов этой акции. Просим извинения", - сообщила пресс-служба КП.
Ранее сообщалось о том, что молодожены перебрали 30 тонн мусора в поисках колец.
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