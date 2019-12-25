Длительные походы и вылазки требуют особо тщательной подготовки: трезвой оценки своих сил и проработки маршрута, наличия предметов первой необходимости, правильной одежды и обуви, аптечки, спичек, двух заряженных телефонов, компаса и иных средств, которые не дадут вам потеряться. Иными словами, продуманного до мелочей оснащения, а еще - набора соответствующей случаю еды. Например, из магазина Їдло.

Даже если вы собираетесь на относительно короткую пешую прогулку на природе, следует позаботиться о том, чтобы в кармане лежал питательный снек, а на поясе - бутылка с водой.

Какую еду взять в поход?

Опытный турист согласится, что каждый лишний грамм и квадратный сантиметр рюкзака важны - с ними придется идти, их нужно будет нести буквально на себе. Поэтому и еда должна быть практичной - не громоздкой, лучше - легкой, сублимированной. И очень важно - не скоропортящейся.

Меньше габаритов, больше калорий. Еда - источник сил и энергии. Неразумно отдавать голос в пользу свежих фруктов и овощей тогда, когда важно поставить во главу угла питательность, сбалансированность и энергетическую ценность при минимальных объемах.

Наконец, еда должна быть вкусной и в меру разнообразной. Поход походом, но жертвовать удовольствием и вкусовыми рецепторами - это не обязательно.

Какая еда для походов пользуется спросом?

Сухие завтраки, которые превращаются в полноценную трапезу при помощи кипятка. Это не только "традиционная" овсянка или мюсли, но и более интересные варианты - кус-кус, ореховые гранолы, а то и сублимированные омлеты. Супы, к слову, готовятся почти так же - их просто разбавляют горячей водой. Элементарно и вкусно.

Вторые блюда, с мясом или без. Классика на основе углеводов с добавлением мясных продуктов, уже готовых к употреблению. Хотите - ешьте прямо из пачки. Варианты без мяса также присутствуют - в них вместо свинины или говядины есть морская капуста, грибы, овощи или бобовые. В приоритете - простая готовка и возможность поесть в любых условиях.

Отличный вариант для перекуса на ходу или с напитком из термоса - энергетический батончик. Их очень много - от овсяных и ореховых вариантов до изюмовых, шоколадных и маковых сладостей. Одна из новинок рынка продуктов для походов - полноценный зерновой кофе в пакетиках для заваривания в кружке.

Заключение

При желании можно приобрести в магазинах или с доставкой в интернете особую сублимированную еду для походов – это разумная альтернатива бутербродам и полуфабрикатам, которые нужно готовить на огне или варить в кипятке, которые могут испортиться, которые занимают много места в рюкзаке, пахнут или протекают.

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