Какой же Новый год без "Оливье"? Это традиционное блюдо является традиционным атрибутом самого главного праздника в году. В преддверии Нового года все хозяйки задумываются над тем, какие блюда приготовить, чтобы удивить гостей. Так, Podrobnosti.ua собрали для вас рецепты-вариации стандартного салата "Оливье".

"Оливье по-особенному"

Ингредиенты

Картофель - 200 гр.

Морковь - 150 гр.

Горошек зеленый замороженный - 100 гр.

Огурец свежий - 75 гр.

Корнишоны - 75 гр.

Каперсы - 50 гр.

Желе из цесарки - 75 гр.

Язык телячий - 175 гр.

Копченая утка - 125 гр.

Соус "Оливье":

Майонез - 100 гр.

Йогурт нат. - 150 гр.

Кетчуп - 50 гр.

Сначала нужно смешать все ингредиенты для соуса. Корнишоны, свежие, очищенные от кожицы огурцы, отварные овощи (картофель, морковь), отварное куриное яйцо, желе из цесарки, зеленый горошек нарезать мелкими кубиками (7 мм), смешать и подсолить цветочной солью, заправить соусом "Оливье", украсить ломтиками отварного телячьего языка и копченой утиной грудки.

Желе из цесарки: сварить насыщенный прозрачный бульон с добавлением овощей и пряностей. Процедить, добавить подготовленный желатин.

Фото: elle.ru

"Оливье с копченой утиной грудкой и соусом Мацумото"

Ингредиенты

Картофель отварной - 150 гр.

Огурцы маринованные - 40 гр.

Яйцо вареное - 215 гр.

Огурцы соленые - 75 гр.

Горошек зеленый - 40 гр.

Куриная грудка отварная - 175 гр.

Куриная грудка копченая - 125 гр.

Утка копченая - 35 гр.

Помидор вяленый - 25 гр.

Соус для оливье:

Майонез - 200 гр.

Кетчуп - 50 гр.

Карри по вкусу

Соевый соус - 5 гр.

Все ингредиенты порезать кубиками, перемешать, добавить 150 г соуса для оливье. Украсить розочками из маринованной груши и редиса, чипсами из корня лотуса, отварными перепелиными яйцами и другими продуктами.

Фото: elle.ru

"Оливье по-итальянски"

Ингредиенты:

Майонез домашний:

Масло оливковое - 150 гр.

Горчица - 20 гр.

Желтки - 4 шт.

Соль - 2 гр.

Сахар - 2 гр.

Оливье по-итальянски:

Картофель отварной - 30 гр.

Морковь вареная - 10 гр.

Свежий огурец - 10 гр.

Соленый огурец - 10 гр.

Яйцо вареное - 1 шт.

Креветки - 1 шт. очищенная

Мидии - 3-4 шт.

Вонголе - 3-4 шт.

Кальмар мини - 2 шт.

Горошек свежий - 12 гр.

Майонез домашний - 25 гр.

Соль по вкусу

Перец по вкусу

После того, как вы взбили блендером все ингредиенты для майонеза, приступаем непосредственно к салату. Морепродукты очистить, на раскаленной сковороде обжарить с чесноком, тимьяном, острым перцем. Добавить немного белого вина, подождать, пока оно не выкипит. Посолить по вкусу.

Отварной картофель, морковь, яйцо, соленый и свежий огурец нарезать мелкими кубиками. Добавить нарезанные также мелкими кубиками креветки и мини-кальмары, добавить горошек и перемешать с добавлением майонеза.

Фото: elle.ru

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