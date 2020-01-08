В аэропорт "Борисполь" прибывают родственники погибшего в Иране экипажа (фото) [ Редактировать ]
Крушние / Фото: соцсети
В аэропорт "Борисполь" продолжают прибывать родственники и друзья погибшего экипажа МАУ. Об этом в сети сообщает "Типичный Киев".
Среди присутствующих и руководство компании.
Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы.
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