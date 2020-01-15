Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Аміни Окуєвої - Ігорю Редькіну. Його заарештували на два місяці без можливості внести заставу.

Нагадаю, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині від пострілів з автомата загинула Аміна Окуєва й був поранений її чоловік, Адам Осмаєв. Слідчі дії в справі тривають. За даними поліції, до групи нападників входило семеро осіб. Декого затримали торік у вересні. Замовників - досі не встановили.