Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Аміни Окуєвої [ Редактировать ]
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Аміни Окуєвої - Ігорю Редькіну. Його заарештували на два місяці без можливості внести заставу.
Нагадаю, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині від пострілів з автомата загинула Аміна Окуєва й був поранений її чоловік, Адам Осмаєв. Слідчі дії в справі тривають. За даними поліції, до групи нападників входило семеро осіб. Декого затримали торік у вересні. Замовників - досі не встановили.
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