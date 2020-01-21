Всесвітня організація охорони здоров'я обговорить боротьбу із новим короновірусом [ Редактировать ]
Всесвітня організація охорони здоров'я проведе екстрену нараду з приводу поширення в Азії нового типу коронавірусу. Надзвичайний комітет збереться в Женеві завтра, щоб вирішити, чи слід оголошувати про надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я.
Від пневмонії невідомої форми у Китаї померли вже чотири людини. Загалом на новий вид недуги захворіли понад 200 людей, двоє з них у критичному стані. Спалах зафіксували на початку січня в місті Ухань, у східній частині країни. Відтоді кількість випадків зараження зростає.
Відомо, що збудник інфекції коронавірус, який вражає легені. Китайські науковці ще не з'ясували, як він передається. Не відкидають, що повітряно-крапельним шляхом.
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