В воскресенье, 26 января, в Австралии участие в конкурсе поедания на скорость традиционного шоколадного бисквита обернулось для женщины смертью. Об этом сообщает ВВС.

Мероприятие прошло в отеле в Херви-Бей в Квинсленде. Его посвятили Дню Австралии.

Имя погибшей не сообщается, однако очевидцы отмечают, что женщине было 60 лет.

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Так, у участницы соревнования во время поедания очередной порции десерта случился приступ эпилепсии.

Пострадавшей женщине сразу же оказали первую медицинскую помощь, ее экстренно доставили в больницу. Однако спасти ее жизнь так и не удалось, женщина скончалась в медучреждении.

Администрация отеля выразила свои соболезнования по поводу инцидента.

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