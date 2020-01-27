Женщина переела и умерла посреди конкурса [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, в Австралии участие в конкурсе поедания на скорость традиционного шоколадного бисквита обернулось для женщины смертью. Об этом сообщает ВВС.
Мероприятие прошло в отеле в Херви-Бей в Квинсленде. Его посвятили Дню Австралии.
Имя погибшей не сообщается, однако очевидцы отмечают, что женщине было 60 лет.
Так, у участницы соревнования во время поедания очередной порции десерта случился приступ эпилепсии.
Пострадавшей женщине сразу же оказали первую медицинскую помощь, ее экстренно доставили в больницу. Однако спасти ее жизнь так и не удалось, женщина скончалась в медучреждении.
Администрация отеля выразила свои соболезнования по поводу инцидента.
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