У Черкасах всією громадою збирають гроші на реабілітацію 11-річної Вікторії Слободяник. У дівчинки ДЦП. Через прогресування хвороби дитина не могла себе самостійно обслуговувати. Але восени, завдяки небайдужим, вдалося зібрати кошти на операцію. Тепер попереду - дороговартісна реабілітація.

Ось так минулого літа через біль і сльози Віка вчилася ставати на ноги. У дівчинки ще в дев'ять місяців діагностували ДЦП, і щороку хвороба тільки прогресувала. Щоб здійснити своє найзаповітніше бажання - ходити, дитині потрібна була операція на суглобах. Завдяки нашому сюжету необхідну суму на неї швидко зібрали - і тепер Вікторія на півдорозі до втілення мрії:

"Нам зробили спочатку тазобедрений - сюди вставляли спиці, спочатку робили з однієї сторони, потім з другої, тоді за колінками нам зробили насічкі. Вікуся, повертайся. Не бійся - повертайся"

Після шести операцій дівчинка була прикута до ліжка. Доки рани не загоїлися, їй не можна було рухатися - а тепер навіть потрібно. Уже тиждень з допомогою мами Вікторія наново вчиться сідати. Перед процедурою колінця малечі мама обережно змащує знеболювальним:

"Тільки, мам, треба щоб ти їх не перегинала. Не бійся! А ну, давай, пробуй розвертатись, піднімайся. От так, молодець!"

Шанси самостійно стати на ніжки після операції у Вікторії є, кажуть медики. Але поки що потрібно активно розробляти суглоби.

"Можуть бути знову контроктури. І тому, чим швидше буде реабілітація - тим швидше дитина встане на ноги", - наголосив Олександр Понурко, лікар-педіатр Черкаської дитячої поліклініки №3.

Удома Світлана, як може, працює з донькою, та цього замало. Дівчинка потребує професійної реабілітації - не в домашніх умовах.

"Тут треба хороші фахівці, бо ми це все самостійно не розробимо. Нам до жовтня місяця треба постійно розробляти ноги - перерву можна на недільку зробити", - говорить Світлана Слободяник, мама Вікторії.

Щоб повноцінно ходити, Вікторії потрібно пройти щонайменше чотири курси реабілітації. Один коштує майже 50 тисяч гривень. Мама в розпачі, адже таку суму їхній маленькій родині взяти просто ніде. Тож знову сподіваються на допомогу небайдужих.

Допомогти Вікторії повністю відновитися може кожен. Для порятунку дівчинки важлива кожна гривня. Необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті у рубриці "Ми допомагаємо".

Реквізити для допомоги:

Картка Приватбанку

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Слободяник Світлана Миколаївна

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