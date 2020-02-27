"Толік-молочар" повертається. Виставу за мотивами оповідань Шолом-Алейхема знову покажуть у Києві. Коли? - дізнаємося від Ірини Розової.

Трагікомедія, створена за мотивами оповідань про бідака Тев'є - "Толік-молочар" - історія сучасна. Автор п'єси Максим Курочкін переніс дію у 86 рік двадцятого століття. На тлі Чорнобильської трагедії у дачному містечку під Києвом головні герої на очах глядача навчаються сприймати себе не "радянськими людьми", а українцями та євреями. Прем'єра п'єси відбулася з аншлагом наприкінці минулого року в Києві. Головні ролі зіграли зірки українського театру та кіно. Зрежисерував виставу ірландець Оуен Ліндсі.

"Он очень доволен работой наших артистов и он мне такую потрясающую вещь написал - у него сейчас новый проект в Вене и я говорю ну как, ну как тебе? Пьеса интересная и ему это было интересно и он говорит: ты знаешь ,вы артисты, вся ваша группа меня очень испортила, потому что я уже привык к такой любви к такому контакту, что у нас все более холодно, более структурировано", - говорить Дар'я Волга, акторка.

25 березня спектакль "Толік-молочар" зіграють удруге у столичному будинку офіцерів Збройних сил.

"Отзывы были замечательные после премьеры, правда поначалу я была немного напугана - зрители выходили со слезами и у нас потом была небольшая вечеринка, где было несколько пробравшихся зрителей, они держали нас за руки плакали, говорили, что они проживали историю своей семьи, что для многих тема еврейства или украинства была настолько актуальна, вот сейчас возврат к этой теме, что мы подняли огромный пласт вопросов спектаклем, который шел два часа всего", - розповідає Ірина Вратарьова, продюсерка вистави.

Частину грошей, отриманих від продажу квитків, перерахують на лікування семирічної Аліни Шпагіної. Через хворобу, дівчинка майже рік загіпсована від грудної клітки до ніг. Лікувати Аліну вже беруться в іспанській клініці

"Мы снова расскажем историю Толика, мы снова будем плакать вместе, и что немало важно, на этом спектакле мы соберем деньги на спасение жизни ребенка и мне кажется исскуство вообщем-то и существует для того, чтобы делать мир чуть-чуть лучше и мы это сделаем", - говорить Ірина Вратарьова, продюсерка вистави.

Щоб урятувати життя семирічної Аліни, необхідно зібрати 21 тисячу євро. Допомогти можете й ви, зробивши он-лайн пожертву або перерахувати гроші на картку, реквізити якої бачите на екрані.