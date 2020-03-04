Слідчий експеримент провалився. Справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького другий тиждень вивчають адвокати та слідчі. Цього разу через гіпертонічний криз прибути не зміг Леонід Кожара.

Нагадаю, трагедія сталася 21 лютого. У будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари від пострілу з пістолета загинув бізнесмен Сергій Старицький. Хто вбивця та які мотиви досі не відомо. Адвокати вимагають у правоохоронців надати подружжю Кожарів статус свідків.

Олексій Носов, адвокат:

Це є однією з проблем даного провадження. У них немає жодного статусу. Навіть свідків.Є дуже багато факторів які важливі. Це - звідки стріляли, сліди пороху та крові, змити з рук, відбитки пальців.

Масі Найем, адвокат сім'ї Сергія Старицького: