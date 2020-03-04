Вбивство бізнесмена Сергія Старицького: слідчий експеримент провалився [ Редактировать ]
Слідчий експеримент провалився. Справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького другий тиждень вивчають адвокати та слідчі. Цього разу через гіпертонічний криз прибути не зміг Леонід Кожара.
Нагадаю, трагедія сталася 21 лютого. У будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари від пострілу з пістолета загинув бізнесмен Сергій Старицький. Хто вбивця та які мотиви досі не відомо. Адвокати вимагають у правоохоронців надати подружжю Кожарів статус свідків.
Олексій Носов, адвокат:
Це є однією з проблем даного провадження. У них немає жодного статусу. Навіть свідків.Є дуже багато факторів які важливі. Це - звідки стріляли, сліди пороху та крові, змити з рук, відбитки пальців.
Масі Найем, адвокат сім'ї Сергія Старицького:
Вчора я був на місці події, коли мали б провести експеримент. Але сказали, що у пана кожари гіпертонічний криз. Тому коли він відбудеться - не відомо. Якщо людина напередодні слідчого експерименту лягає в лікарню - всі мають право думати, що це затягування. До речі, це буде враховано під час обирання міри запобіжного заходу. Тоді будуть теж брати до уваги.
по теме
На Львівщині пострілом в голову вбили дівчину
Стрілянина на Львівщині. Посеред вулиці вбили 22-річну дівчину. Запобігти цьому намагався чоловік, який проїжджав повз
Дружина Кобі Браянта подала до суду на власників гелікоптера
Удова зіркового баскетболіста Кобі Браянта Ванесса подала до суду на власників гелікоптера, у якому розбився її чоловік та донька Джиана
У Києві попрощалися з бізнесменом-медійником Сергієм Старицьким
Бізнесмени, політики, відомі спортсмени та медійники. Сотні людей зібралися на стадіоні "Олімпійський". В останню путь провели бізнесмена Сергія Старицького
У Дніпрі продемонстрували готовність до коронавірусу
За 4 години вони облаштували мобільний медичний пункт. У ньому показали, як правильно проводити дезинфекцію
На острові Ява прокинувся вулкан
Вулкан Мерапі прокинувся на острові Ява. Напередодні над ним здійнявся у небо шести-кілометровий стовп вулканічного попелу й диму