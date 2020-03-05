Четверо українських військових отримали поранення на Донбасі минулої доби. Російські найманці 6 разів обстрілювали позиції ООС. Били із заборонених 120-их та 82-их мінометів, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Під ворожий вогонь потрапили райони поблизу Кримського, Оріхового, Миронівського, Шумів і Травневого. Крім цього, ворог двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали з нашого боку режим тиші було дотримано. З початком цієї доби провокацій з боку окупанта - не зафіксовано.

Наш кореспондент Руслан Смєщук побував на передових позиціях українських армійців. Його репортаж - далі.

Ворожі прапори зверху, бліндажі із палаючою буржуйкою внизу. Такий вигляд мають "укрепи" бойовиків із нульових українських позицій в районі Мар'їнки. Дистанція украй близька, тож слід бути обережним. Хоча зазвичай тут небезпечніше вночі. Зараз, удень, поки що встановилося відносне затишшя. Через те, найімовірніше, що десь поблизу - спостерігачі ОБСЄ.

"ОБСЄ уєзжає і вони починають стріляти. Спочатку автомати - таке, а потім уже і РПГ прилітати і міни. 82 мм. СПГ - ну все міни прилітають вісімдесятки, навіть тут метрах в сорока за нами впала за позицієй ближче до домів мирних жителів", - говорить позивний "Малий", військовослужбовець ЗСУ.

Невдовзі чуємо віддалених вибух. Трава та очерет, висушені весняним сонцем. А зараз на Донбасі під двадцять градусів тепла, загоряються. Загалом для військових така теплінь - обіцяє вже за тиждень-другий - нові складнощі.

"Весна, зеленка скора з'явиться - почнуть ДРГ лазити. - Це вносить якісь корективи? - Треба бдітєльность проявлять, щоб не пропустити їх. Саме главное не прогавити їхнє ДРГ. Вже привикли за п'ятий рік війни, не перша ротація тут", - говорить "Циган", військовослужбовець ЗСУ.

Нещодавно наші солдати вчасно побачили ворожих розвідників. Ті, схоже, шукали підходів для майбутньої диверсійної операції.

"Підходили два чоловіка… - Що робили? Та нічого, дивилися як можна до нас підійти. Ми їх як то кажуть спалили - давали отвєтку", - говорить "Малий", військовослужбовець ЗСУ.

Тож тепер на постах чергують у посиленому режимі. А всього за кілька кілометрів від лінії ворожих артилерійських обстрілів фронтова Красногорівка. Місто вже два дні поспіль під обстрілами гармат російських найманців.