В Италии из-под крана вместо воды потекло вино: что произошло [ Редактировать ]
В субботу, 7 марта, в Италии в селе Модена местные жители неожиданно себя обнаружили, что из-под крана у них течет не вода, а вино. Об этом сообщает Gazzetta di Modena.
"Из-под крана у них текло ламбруско – вино, которое производят из специального сорта винограда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло из-за поломки на местном винодельном заводе. Из-за поломки одной из цистерн на заводе, вино оттуда попало в водопровод, а оттуда, соответственно, в дома местных жителей.
Некоторые местные жители чуть было не приняли душ из вина.
В издании отметили, что пока неисправность устраняли, итальянцы успели набрать себе вина по стоимости водопроводной воды.
В ответ местные власти лишь извинились, написав, что такое вино "не вредит телу и не составляет угрозы для здоровья и гигиены людей".
Ранее мы писали о том, что к участию в международном полумарафоне в Киеве не допустят иностранцев. Также читайте о том, что в киевском метро появятся табло обратного отсчета времени.
по теме
В Италии могут закрыть все школы из-за коронавируса
В Италии за день от коронавируса умерли 27 человек
Коронавирус в Италии: 1694 заболевших, 34 умерших
Правительство заявило о закупке более 5 млн защитных масок
В Италии коронавирусом заразились 4 ребенка
Сообщается, что заразились 4-летняя девочка, двое 10-летних детей и 15-летний мальчик
В Великобритании из-за коронавируса закрылись две школы
Школы временно закрылись из-за учеников, которые вернулись из Италии
В Италии зафиксировали вторую смерть от коронавируса
На сегодня в Италии зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом