В субботу, 7 марта, в Италии в селе Модена местные жители неожиданно себя обнаружили, что из-под крана у них течет не вода, а вино. Об этом сообщает Gazzetta di Modena.

"Из-под крана у них текло ламбруско – вино, которое производят из специального сорта винограда", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это произошло из-за поломки на местном винодельном заводе. Из-за поломки одной из цистерн на заводе, вино оттуда попало в водопровод, а оттуда, соответственно, в дома местных жителей.

Некоторые местные жители чуть было не приняли душ из вина.

В издании отметили, что пока неисправность устраняли, итальянцы успели набрать себе вина по стоимости водопроводной воды.

В ответ местные власти лишь извинились, написав, что такое вино "не вредит телу и не составляет угрозы для здоровья и гигиены людей".

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