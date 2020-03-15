Стремительное развитие ситуации с распространением Covid-19 имеет значительное влияние на авиационный транспорт. Авиакомпании оперативно реагируют и четко выполняют решения компетентных органов: как своего государства, так и стран назначения, которые вводятся почти каждый день.

Именно в связи с многочисленными ограничительными мерами, как и другие авиаперевозчики мира, МАУ вынуждена существенно пересмотреть свою полетную программу. В то же время авиакомпания прилагает усилия, чтобы помочь пассажирам вернуться домой, а также как можно быстрее восстановить нормальную деятельность после прекращения действия ограничительных мероприятий (предварительно после 3 апреля 2020).

В частности, в ближайшие дни мы выполним максимальное количество регулярных рейсов, большинство из которых в компоновке полный эконом для увеличения вместимости самолетов.

Если в одной из стран будет введен запрет на въезд для украинцев, но разрешено выполнение рейсов на вывоз, мы сделаем все необходимое для организации возвращения наших сограждан в Украину.

Запреты на въезд и выезд могут вводиться и сниматься в очень сжатые сроки, поэтому рекомендуем следить за обновлением информации на IATA Travel Centre.

В эти дни количество запросов на переоформление билетов увеличился во много раз. Наша команда работает в режиме 24/7, чтобы обработать каждое обращение, найти лучшее решение в каждом индивидуальном случае и как можно быстрее ответить каждому пассажиру.

Приносим свои извинения в случае, если вы не смогли оперативно связаться с нами. При форс-мажорных обстоятельств нагрузка на наши каналы связи существенно увеличилась.

Наша задача - в первую очередь помочь пассажирам, путешествия которых запланированы или, согласно ограничительных мер, должны состояться в течение ближайших 48 (72) часов.

Пожалуйста, ознакомьтесь с наиболее распространенными вопросами по правилам, срокам и процедурам переоформления авиабилетов на отмененные рейсы МАУ.

Моем руки минимум 30 секунд! Берегите себя и своих родных!