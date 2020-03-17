Надзвичайні заходи, вжиті владою Кіпру через пандемію коронавірусу - особливо сильно вдарили по туристичній галузі. Мандрівникам закрили в'їзд у країну, готелі спішно відправляють уже прибулих відпочивальників додому, а авіакомпанії скасували всі польоти на найближчий час. Деталі - у наступному сюжеті.

Кіпр, Ларнака. Один з місцевих готелів. Біля рецепції жодного клієнта. Туристичні брошури - нікого не цікавлять, а у лоббі готелю ніхто не намагається "зловити" вай-фай. Усе тому, що туристичну галузь на Кіпрі поставили на паузу через коронавірус. Робота готелів припинена до 30 квітня. Вони мають зачинитися упродовж шести днів. Цей час адміністрація надала для того, щоб відпочивальники змогли повернутися додому.

Сьюзан Самс, туристка з Австралії:

Я заощаджувала на цю поїздку протягом року, тому для мене особисто це дуже прикра історія.

Менеджер місцевого готелю Діана каже - у туристичній галузі працює вже понад 20 років і нічого подібного на Кіпрі не бачила. Зазвичай у цей сезон вілли та готелі у Ларнаці заповнені не менш ніж на 80 відсотків. Нині ж місто напівпорожнє.

Діана Конту, менеджер готелю Opera:

Як і скрізь у світі, в нас дуже складна ситуація. Туристи щодня скасовують попередні замовлення номерів. Та й ми самі, протягом тижня, маємо скасувати усе бронювання та закрити готель. Ситуація дуже нестабільна.

Туристам на Кіпрі вже й не раді. Їх сприймають як загрозу - поширювачів коронавірусу. У гамірних місцях - намагаються оминати.

Джош Мізрахі, турист з Великої Британії:

Ми туристи. Взяли авто напрокат. В нього червоні номерні знаки. Тому місцеві розуміють, що ми іноземні туристи, і, дивляться на нас з деякою неприязню та побоюванням.

На туристичний сегмент очікують значні фінансові втрати. Тому держава пообіцяла виділити додаткові кредити на загальну суму 11 млн євро на період між червнем і вереснем 2020 року. Гроші підуть на підтримку галузі - уряд разом з авіакомпаніями і туроператорами готують можливі шляхи виходу з кризи.

Джош Мізрахі, турист з Великої Британії:

Відтоді, як ми приїхали - тут досить тихо. Ресторани не працюють, пляжі майже безлюдні. Плюс уряд і надалі продовжує щось змінювати. Дякувати Богу, хоча б сонечко світить.

В'їзд на Кіпр закрили для всіх, окрім своїх жителів, громадян Євросоюзу та громадян третіх країн, які законно проживають або працюють на території країни, є членами дипломатичного корпусу, навчаються у кіпрських вишах або здійснюють важливі робочі поїздки.

Усі вони повинні мати при собі довідку про відсутність корона вірусу, без неї навіть не посадять на літак. Але, навіть виконавши всі ці умови, острів побачити вийде лише за 14 днів, саме стільки триває карантин для кожного приїжджого. Нині на острові Афродіти зафіксували 39 випадків коронавірусної інфекції.