Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает дополнительные эвакуационные рейсы для граждан Украины, которые не успели вернуться в страну основными рейсами.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МАУ.

По их словам, в Киев уже прилетел рейс из Амстердама и ожидается самолет с украинцами из Брюсселя.

Пассажиры также могут забронировать билеты на рейсы из:

Брюсселя

Лондона

Амстердама

Копенгагена

Баку

Дубая

Нью-Йорка

Торонто

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