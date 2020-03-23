МАУ организовывает 8 дополнительных спецрейсов [ Редактировать ]
Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает дополнительные эвакуационные рейсы для граждан Украины, которые не успели вернуться в страну основными рейсами.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МАУ.
По их словам, в Киев уже прилетел рейс из Амстердама и ожидается самолет с украинцами из Брюсселя.
Пассажиры также могут забронировать билеты на рейсы из:
- Брюсселя
- Лондона
- Амстердама
- Копенгагена
- Баку
- Дубая
- Нью-Йорка
- Торонто
Читайте также, авиакомпания SkyUp организовала спецрейсы для доставки украинцев на родину.
по теме
Дружественная эвакуация: Польша вывозит украинцев на родину
Граждан Украины будут забирать и из других отдаленных уголков планеты
МАУ скасовує тисячі авіарейсів
Заборона стосуватиметься низки країн, які через епідемію тимчасово закрили кордони
В МОЗ объяснили, как правильно хоронить жертв коронавируса
При Министерстве здравоохранения Украины работает оперативный штаб
Проезд по пропускам: в столице выдали 255 тысяч разрешений
Пропуски будут действовать только со служебными удостоверениями
Счастливая Украина: страна "поднялась" в рейтинге ООН
Первую строчку уверенно заняла Финляндия