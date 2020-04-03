На входе в учреждения банковской сферы и продуктовые магазины всем гражданам будут предоставляться средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По их словам, в банках, аптеках, а также в учреждениях коммуникаций все граждане на входе будут получать маски.

"...при условии обеспечения персонала (включая защиту лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий ", - отмечается в сообщении.

Ранее, Кабинет министров ужесточил правила карантина. Теперь граждане обязаны выходить из дома только в маскахи иметь при себе удостоверение личности.