Банки и магазины начнут выдавать маски посетителям [ Редактировать ]
На входе в учреждения банковской сферы и продуктовые магазины всем гражданам будут предоставляться средства индивидуальной защиты.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По их словам, в банках, аптеках, а также в учреждениях коммуникаций все граждане на входе будут получать маски.
"...при условии обеспечения персонала (включая защиту лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий ", - отмечается в сообщении.
Ранее, Кабинет министров ужесточил правила карантина. Теперь граждане обязаны выходить из дома только в маскахи иметь при себе удостоверение личности.
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