Ранее министерство, в ответ на просьбы вузов разработать механизм надежной идентификации, рекомендовало им самостоятельно выбирать форму идентификации

Карантин в Украине из-за вспышки коронавируса продлили до 12 мая. В связи с этим закрыты и все учебные заведения, поэтому в Министерстве образования и науки в прямом эфире решили ответить на вопросы, связанные с завершением учебного года в школах, проведением ВНО, вступительной кампанией в вузы, защитой дипломных работ и сдачей квалификационных экзаменов. Однако, многих пользователей Facebook возмутили нечеткие ответами замминистра образования Егора Стадного, который признал, что у Министерства нет пока ответов на многие вопросы.

"В условиях такой напряженной ситуации к ответам никто не готов... Все происходит пробами на практике", - сказал Стадный.

В свою очередь, отвечая на обращения от творческих вузов с просьбой дать разъяснение, как проводить выпускные экзамены, которые невозможно организовать дистанционно (например, оркестровую игру) Стадный заявил, что "мы (руководство МОН, - ред.) не являемся специалистами во всем на свете... Мы хотели бы изучить опыт и не говорить, что это ответственность университетов, хотя на самом деле так и есть, и подсказать посоветовать, что надо сделать в такой ситуации, чтобы не было этого "футбола", - добавил Стадный.

Он так же не дал однозначного ответа, возобновится ли очное обучение в вузах в нынешнем году и как будет проходить выдача документов о среднем образовании. Стоит также ответить, что вопросы задавались не в прямом эфире, а были присланы подписчиками заранее.

Ранее министерство, в ответ на просьбы вузов разработать и утвердить механизм надежной идентификации студентов при проведении аттестационных экзаменов и защиты дипломных работ онлайн, рекомендовало им самостоятельно выбирать форму идентификации и программное обеспечение, а студентов призвало руководствоваться академической добропорядочностью и не использовать плагиат.