В среду утром, 6 мая, в аэропорту Гостомель Киевской области приземлился самолет "Мрия", который привез новую крупную партию медицинского груза из Китая. Трансляция посадки появилась в YouTube.

Отмечается, что "Мрия" доставила 111,5 тонн гуманитарного груза с медицинскими средствами.

Ранее 5 мая самолет "АН-22 Антей" также привез в Киев 31,5 тонны благотворительного груза "современной медицинской помощи".

Встречали самолет в аэропорту представители высшего руководства страны. В частности - представители Офиса президента, Минздрава и глава ""Нафтогаза".

Как сообщали "Подробности", в Украине началось производство собственных ПЦР-тестов для выявления коронавируса. Из столицы в регионы доставили первые 200 тысяч отечественных ПЦР-тестов. На этой неделе медики должны получить еще почти 400 тысяч таких тестов.