Из Китая привезли новый медгруз [ Редактировать ]
В среду утром, 6 мая, в аэропорту Гостомель Киевской области приземлился самолет "Мрия", который привез новую крупную партию медицинского груза из Китая. Трансляция посадки появилась в YouTube.
Отмечается, что "Мрия" доставила 111,5 тонн гуманитарного груза с медицинскими средствами.
Ранее 5 мая самолет "АН-22 Антей" также привез в Киев 31,5 тонны благотворительного груза "современной медицинской помощи".
Встречали самолет в аэропорту представители высшего руководства страны. В частности - представители Офиса президента, Минздрава и глава ""Нафтогаза".
Как сообщали "Подробности", в Украине началось производство собственных ПЦР-тестов для выявления коронавируса. Из столицы в регионы доставили первые 200 тысяч отечественных ПЦР-тестов. На этой неделе медики должны получить еще почти 400 тысяч таких тестов.
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